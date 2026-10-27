İzmir'de Kapadokya esintisi: Bu lezzetin sırrı pişirme yönteminde

Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan testi kebabı, et ve sebzelerin toprak kap içerisinde uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. Özellikle Kapadokya yöresiyle özdeşleşen bu yemek, İzmir'de de evinde farklı tarifler denemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kuzu veya dana etiyle hazırlanabilen testi kebabı, fırında yaklaşık 2-2,5 saat pişirilerek sofralara taşınıyor. Peki, İzmir'de testi kebabı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım testi kebabı tarifi…
TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
Dört kişilik testi kebabı hazırlamak için etin yanı sıra soğan, biber, domates ve çeşitli baharatlar kullanılıyor. Yemeğin lezzetini artırmak için kuzu eti tercih edilebildiği gibi dana etiyle de hazırlanabiliyor.
Testi kebabı için gerekli malzemeler şöyle:
800 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti
2 adet kuru soğan
3 adet yeşil biber
2 adet domates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Gerektiğinde yarım çay bardağı sıcak su
İZMİR'DE EVDE TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?
Testi kebabının hazırlanışında ilk olarak kuşbaşı etler, iri doğranmış soğanlar, biberler ve domatesler geniş bir kapta bir araya getiriliyor. Üzerine sarımsak, domates salçası, tereyağı, sıvı yağ ve baharatlar eklenerek bütün malzemeler iyice karıştırılıyor.
Hazırlanan karışım, fırına uygun toprak testinin veya kapaklı toprak güvecin içerisine aktarılıyor. Malzemelerin çok sıkıştırılmaması ve ihtiyaç duyulması halinde az miktarda sıcak su eklenmesi öneriliyor. Kabın ağzı, üreticinin talimatlarına uygun şekilde kapatıldıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirme aşamasına geçiliyor.
Yaklaşık 2-2,5 saat süren pişirme işlemi sırasında etin yumuşaklığı kontrol ediliyor. Dana eti kullanıldığında pişirme süresinin uzayabileceği belirtiliyor. Etler kolayca dağılacak kıvama ulaştığında yemek servise hazır hale geliyor.
TESTİ KEBABI YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Testi kebabında lezzeti belirleyen unsurların başında et seçimi ve pişirme süresi geliyor. Daha yoğun aromalı ve kısa sürede yumuşayan bir sonuç isteyenler kuzu etini tercih edebiliyor. Sebzelerin iri doğranması ise uzun pişirme sırasında tamamen dağılmalarını önlemeye yardımcı oluyor.
Yemeğin kendi suyuyla pişmesi için fazla su eklenmemesi de önem taşıyor. Et ve sebzeler pişerken doğal olarak su bıraktığından, gerektiğinde az miktarda sıcak su ilave edilmesi yeterli olabiliyor.
Geleneksel tarifte toprak testi kullanılırken ev ortamında fırına uygun, kapaklı bir toprak güveç de tercih edilebiliyor. Kullanılan kabın fırın sıcaklığına uygun olması ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gerekiyor. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kap dikkatlice açılmalı, biriken sıcak buhara karşı önlem alınmalı.