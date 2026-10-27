İzmir'de Kapadokya esintisi: Bu lezzetin sırrı pişirme yönteminde

Testi kebabında lezzeti belirleyen unsurların başında et seçimi ve pişirme süresi geliyor. Daha yoğun aromalı ve kısa sürede yumuşayan bir sonuç isteyenler kuzu etini tercih edebiliyor. Sebzelerin iri doğranması ise uzun pişirme sırasında tamamen dağılmalarını önlemeye yardımcı oluyor.

Yemeğin kendi suyuyla pişmesi için fazla su eklenmemesi de önem taşıyor. Et ve sebzeler pişerken doğal olarak su bıraktığından, gerektiğinde az miktarda sıcak su ilave edilmesi yeterli olabiliyor.

Geleneksel tarifte toprak testi kullanılırken ev ortamında fırına uygun, kapaklı bir toprak güveç de tercih edilebiliyor. Kullanılan kabın fırın sıcaklığına uygun olması ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gerekiyor. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kap dikkatlice açılmalı, biriken sıcak buhara karşı önlem alınmalı.