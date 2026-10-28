ŞOK market 28 Ekim - 3 Kasım 2026 kataloğu: Tava, demlik, battaniye, terlik ve mum seti raflarda

ŞOK 28 Ekim-3 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, farklı kategorilerdeki alışveriş ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerle yeni haftada müşterilerin karşısına çıkıyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyada temizlik ve gıda ürünlerinin yanında mutfakta kullanılabilecek çeşitli gereçler de bulunuyor. İşte yeni haftanın ŞOK aktüel katalog detayları.

ŞOK AKTÜEL 28 EKİM - 3 KASIM KATALOĞU

Tava Seti 2'li (22-26 cm): 599 ₺

Döküm Waffle Tava (19 cm): 899 ₺

Borosilikat Cam Desenli Kupa (450 ml): 100 ₺

İrem Çay Takımı (12 Parça - 6 çay bardağı, 6 çay tabağı): 399 ₺

Frezya Kase 6'lı (175 cc): 199 ₺

Renkli Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü (310 cc): 250 ₺

Kapaklı Cam Sürahi (1500 ml): 175 ₺

Salata Kurutucusu (4,4 L): 250 ₺

Bıçak Seti 3'lü: 125 ₺