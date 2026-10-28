2027 MSÜ ne zaman, ÖSYM takvimi açıklandı: Başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

2027 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimine göre 2027-MSÜ sınav sonuçları 15 Nisan 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından askerî öğrenci adaylığı sürecinde uygulanacak diğer aşamalara ilişkin duyuruların da takip edilmesi gerekiyor. MSÜ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? MSÜ sınavı, Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki askerî öğrenci programlarına aday olmak isteyen kişilere yönelik düzenleniyor. Ancak sınava katılmak, askerî okullara kesin kayıt hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor. Adayların başvuru sırasında yaş, öğrenim durumu ve diğer koşullar bakımından ilgili yılın başvuru kılavuzunda belirtilen şartları karşılaması gerekiyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen koşullar farklılık gösterebildiğinden adayların tercih edecekleri okul türüne ilişkin şartları ayrıca incelemesi önem taşıyor.

MSÜ SINAVINDAN SONRA HANGİ AŞAMALAR VAR? MSÜ sınavı, askerî öğrenci alım sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Sınavın ardından adayların tercih işlemleri, ikinci seçim aşamaları ve yerleştirme süreci ilgili kurumların duyuruları doğrultusunda ilerliyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adayların, MSÜ sınavının yanı sıra ilgili yıl için açıklanan diğer sınav ve yerleştirme koşullarını da yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şartları ve tercih süreçleri, hedeflenen okul türüne göre kontrol edilmeli.