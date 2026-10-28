2027 MSÜ ne zaman, ÖSYM takvimi açıklandı: Başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askerî öğrenci olmak isteyen adayların katılacağı 2027-MSÜ sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2027 sınav takvimine göre sınav, 20 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesinde başvuru işlemlerini tamamlayarak belirtilen tarihte sınava katılabilecek.
2027 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 MSÜ başvuru tarihleri de ÖSYM takviminde yer aldı. Buna göre adaylar, başvurularını 13 Ocak-10 Şubat 2027 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru işlemlerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Başvuru sürecinde adayların yayımlanacak sınav kılavuzunu incelemesi, kişisel bilgilerini kontrol etmesi ve başvuru işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.
2027 MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü de takvimde açıklandı. Buna göre 2027-MSÜ geç başvuruları 16 Şubat 2027 tarihinde alınacak.
Geç başvuru işlemlerinde uygulanacak ücret ve ödeme koşulları için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun takip edilmesi gerekiyor.
2027 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2027-MSÜ sınav sonuçları 15 Nisan 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından askerî öğrenci adaylığı sürecinde uygulanacak diğer aşamalara ilişkin duyuruların da takip edilmesi gerekiyor.
MSÜ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
MSÜ sınavı, Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki askerî öğrenci programlarına aday olmak isteyen kişilere yönelik düzenleniyor. Ancak sınava katılmak, askerî okullara kesin kayıt hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor.
Adayların başvuru sırasında yaş, öğrenim durumu ve diğer koşullar bakımından ilgili yılın başvuru kılavuzunda belirtilen şartları karşılaması gerekiyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen koşullar farklılık gösterebildiğinden adayların tercih edecekleri okul türüne ilişkin şartları ayrıca incelemesi önem taşıyor.
MSÜ SINAVINDAN SONRA HANGİ AŞAMALAR VAR?
MSÜ sınavı, askerî öğrenci alım sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Sınavın ardından adayların tercih işlemleri, ikinci seçim aşamaları ve yerleştirme süreci ilgili kurumların duyuruları doğrultusunda ilerliyor.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adayların, MSÜ sınavının yanı sıra ilgili yıl için açıklanan diğer sınav ve yerleştirme koşullarını da yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şartları ve tercih süreçleri, hedeflenen okul türüne göre kontrol edilmeli.
2027 MSÜ SINAV TAKVİMİ
2027-MSÜ için açıklanan önemli tarihler şöyle:
Başvuru tarihleri: 13 Ocak-10 Şubat 2027
Geç başvuru tarihi: 16 Şubat 2027
Sınav tarihi: 20 Mart 2027
Sonuç açıklama tarihi: 15 Nisan 2027
Adayların sınav saati, sınav ücreti, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar için ÖSYM'nin resmî duyurularını ve 2027-MSÜ başvuru kılavuzunu takip etmesi gerekiyor.
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