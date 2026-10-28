28-29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | İZBAN, MARMARAY, BAŞKENTRAY BEDAVA MI?

29 Ekim toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala milyonlarca vatandaş, resmi tatilde geçerli olacak ulaşım tarifesini merak ediyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım günlük tatil başlarken, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil yapılacak. İstanbul'da bayram günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve belirlenen deniz ulaşım seferlerinde ücretsiz seyahat imkânı sağlanacak. Marmaray da 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım kapsamında hizmet verecek. Peki, ücretsiz ulaşım hangi araçları kapsıyor, 28 Ekim'de toplu taşıma için ücret ödenecek mi? İşte 28-29 Ekim 2026 ulaşım tarifesine ilişkin detaylar...
28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü toplu taşıma araçlarında genel bir ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlasa da bu durum otobüs, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle 28 Ekim'de toplu taşıma kullanacak vatandaşların normal ücret tarifesine göre yolculuk yapması gerekiyor.
23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ise 29 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Buna göre Marmaray ve kararda belirtilen diğer raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması 28 Ekim'de geçerli olmayacak.
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belirlenen toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak. İstanbul'da İETT tarafından yapılan duyuru kapsamında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, Cumhuriyet Bayramı boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. İETT otobüslerinin bayram günü cumartesi sefer tarifesine göre hizmet vermesi planlanıyor.
İstanbul'da ücretsiz ulaşım uygulaması İETT otobüslerinin yanı sıra metrobüs, metro ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil belirli deniz ulaşım araçlarını da kapsayacak. Böylece vatandaşlar, bayram etkinliklerine ve şehir içindeki farklı noktalara ulaşımda ücretsiz toplu taşıma imkânından yararlanabilecek.
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 29 Ekim 2026 Perşembe günü bazı raylı sistem hatlarında da ücretsiz ulaşım uygulanacak. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İZMİR'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
Ücretsiz ulaşım kapsamındaki diğer hatlar ise Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN olacak. İstanbul'da ayrıca İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi deniz ulaşım araçlarında da ilgili ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak.