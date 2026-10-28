28-29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | İZBAN, MARMARAY, BAŞKENTRAY BEDAVA MI?

29 Ekim toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı 'na sayılı saatler kala milyonlarca vatandaş, resmi tatilde geçerli olacak ulaşım tarifesini merak ediyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım günlük tatil başlarken, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil yapılacak. İstanbul'da bayram günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve belirlenen deniz ulaşım seferlerinde ücretsiz seyahat imkânı sağlanacak. Marmaray da 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım kapsamında hizmet verecek. Peki, ücretsiz ulaşım hangi araçları kapsıyor, 28 Ekim'de toplu taşıma için ücret ödenecek mi? İşte 28-29 Ekim 2026 ulaşım tarifesine ilişkin detaylar...

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü toplu taşıma araçlarında genel bir ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlasa da bu durum otobüs, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle 28 Ekim'de toplu taşıma kullanacak vatandaşların normal ücret tarifesine göre yolculuk yapması gerekiyor.

23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ise 29 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Buna göre Marmaray ve kararda belirtilen diğer raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması 28 Ekim'de geçerli olmayacak.