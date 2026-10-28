28 EKİM BORSA İSTANBUL AÇIK MI? Bugün Borsa İstanbul saat kaça kadar çalışıyor?

Borsa İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü işlem yapacak yatırımcılar için seans saatleri önem taşıyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde uygulanacak özel işlem takvimi nedeniyle borsada mesai erken bitecek. Hisse alım satımı yapacak yatırımcılar, güncel işlem saatlerini ve 29 Ekim'de piyasaların açık olup olmayacağını araştırıyor. 28 Ekim Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? İşte detaylar…
BUGÜN BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR İŞLEM YAPILACAK?
Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak. Pay Piyasası'nda sabah saatlerinde başlayacak hisse senedi işlemleri saat 12.40'ta sona erecek. Böylece yatırımcılar öğle saatlerine kadar alım satım yapabilecek.
28 EKİM'DE HİSSE SENEDİ TAKASI YAPILACAK MI?
Borsa İstanbul'un 2026 yılı tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası'nda takas yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişen takvim, hisse senedi satışından elde edilen tutarların takası tamamlanmış nakit olarak kullanılabileceği tarihleri de etkiliyor.
İşlem tarihlerine göre belirlenen takas programı şu şekilde:
26 Ekim Pazartesi işlemleri: 30 Ekim Cuma
27 Ekim Salı işlemleri: 2 Kasım Pazartesi
28 Ekim Çarşamba işlemleri: 2 Kasım Pazartesi
29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI, İŞLEM YAPILACAK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Tam gün resmi tatil kapsamında Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapalı olacak.