28 EKİM BORSA İSTANBUL AÇIK MI? Bugün Borsa İstanbul saat kaça kadar çalışıyor?

Borsa İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü işlem yapacak yatırımcılar için seans saatleri önem taşıyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde uygulanacak özel işlem takvimi nedeniyle borsada mesai erken bitecek. Hisse alım satımı yapacak yatırımcılar, güncel işlem saatlerini ve 29 Ekim'de piyasaların açık olup olmayacağını araştırıyor. 28 Ekim Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? İşte detaylar…