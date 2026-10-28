28 EKİM ECZANELER AÇIK MI? | 28 Ekim eczaneler yarım gün mü? 29 Ekim eczaneler çalışacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde eczanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai uygulanırken, 29 Ekim Perşembe günü eczaneler resmî tatil nedeniyle nöbet sistemiyle hizmet verecek. İstanbul Eczacı Odası da çalışma düzenine ilişkin açıklamada bulundu. 28 Ekim eczaneler yarım gün mü? 29 Ekim 2026 eczaneler açık mı? İşte detaylar…
28 EKİM ECZANELER YARIM GÜN MÜ, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla 1,5 günlük resmi tatil süreci başlamaktadır. Bu kapsamda:
28 Ekim Çarşamba (Sabah): Eczaneler saat 09.00 ile 13.00 arasında normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecektir.
28 Ekim Çarşamba (Öğleden Sonra): Saat 13.00'ten itibaren tüm rutin eczaneler kapanacak ve hizmeti nöbetçi eczaneler devralacaktır.
29 EKİM ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil uygulanmaktadır.
29 Ekim Perşembe günü eczaneler kapalıdır.
Gün boyunca yalnızca bölge eczacı odaları tarafından belirlenen nöbetçi eczaneler 7/24 esasına göre kesintisiz hizmet sunacaktır.
Eczaneler, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yeniden normal çalışma saatlerine dönecektir.