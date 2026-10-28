28 EKİM ECZANELER AÇIK MI? | 28 Ekim eczaneler yarım gün mü? 29 Ekim eczaneler çalışacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde eczanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai uygulanırken, 29 Ekim Perşembe günü eczaneler resmî tatil nedeniyle nöbet sistemiyle hizmet verecek. İstanbul Eczacı Odası da çalışma düzenine ilişkin açıklamada bulundu. 28 Ekim eczaneler yarım gün mü? 29 Ekim 2026 eczaneler açık mı? İşte detaylar…