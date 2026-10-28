30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okullar var mı? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? 28-29-30 Ekim okullar var mı?

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ, EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Mevcut resmi takvime göre 30 Ekim Cuma günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Ek bir tatil kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin, kamu kurumlarında ise normal mesainin devam etmesi bekleniyor. Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil yapılacak ve 30 Ekim Cuma günü normal çalışma ve eğitim düzenine dönülecek.