30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okullar var mı? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? 28-29-30 Ekim okullar var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gözler 28 Ekim Çarşamba günü okullarda uygulanacak eğitim düzenine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, okulların yarım gün olup olmadığını ve öğleden sonra ders işlenip işlenmeyeceğini araştırırken, resmi mevzuat kapsamında tatil uygulamasına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. İşte detaylar…
28 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR YARIM GÜN MÜ, BUGÜN TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler, 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil durumunu araştırıyor. Resmi mevzuata göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinde eğitim devam ederken öğleden sonra ders yapılmıyor. Okulların tam gün tatil olmadığı bugün, eğitim faaliyetleri yarım günle sınırlı kalıyor.
28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI, OKULLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için öğleden sonra normal ders programı uygulanmıyor. Tam gün eğitim veren okullarda derslerin genellikle 12.30 ile 13.00 arasında sona ermesi bekleniyor. İkili eğitim uygulanan okullarda ise sabahçı ve öğlenci öğrencilerin ders saatleri, okul yönetiminin düzenlemesine göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kesin çıkış saati için kendi okullarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Üniversitelerde de öğleden önceki akademik faaliyetlerin sürmesi, öğleden sonraki derslerin ise tatil kapsamında yapılmaması bekleniyor.
30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ, EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Mevcut resmi takvime göre 30 Ekim Cuma günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Ek bir tatil kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin, kamu kurumlarında ise normal mesainin devam etmesi bekleniyor. Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil yapılacak ve 30 Ekim Cuma günü normal çalışma ve eğitim düzenine dönülecek.