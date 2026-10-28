Alkollü sürücüden akılalmaz savunma: “Ben içmedim, alkollü çıktım”

"BEN ALKOL İÇMEDİM ALKOLLÜ ÇIKTIM"



Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.