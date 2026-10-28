Alkollü sürücüden akılalmaz savunma: “Ben içmedim, alkollü çıktım”

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan genç sürücü, alkolmetreye üfleyince 0,83 promil alkollü çıktı. Ölçüm sonucuna itiraz eden sürücü, alkol almadığını öne sürerek cihazın hatalı ölçüm yaptığını iddia etti. Genç sürücünün alkolmetreyle yaşadığı ilginç diyalog dikkat çekti.
"BEN ALKOL İÇMEDİM ALKOLLÜ ÇIKTIM"
Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.
KOKUSU SÜRÜCÜYÜ ELE VERDİ
Tartışma sırasında sürücüyle konuşan polis memuru, şahsın içki içtiğini kokusundan da anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç, bu kez alkolmetreyle olan iddiasını sürdürmekte zorlandı. Yaşananların ardından hatasını kabul eden sürücü hakkında işlem yapıldı.
CEZASI AĞIR OLDU
Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.