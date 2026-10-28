Cem Akaş'tan acı haber! Bir hafta önce oğlunu toprağa vermişti...

Yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş , 19 yaşındaki oğlu Can Akaş 'ı toprağa vermesinden yalnızca bir hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kanser tedavisi gören usta yazarın vefatı, ailesi, sevenleri ve edebiyat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Cem Akaş ve fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğulları Can Akaş, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmişti. Üniversite eğitimi için Milano 'ya gitmeye hazırlanan genç Can'ın vefatının ardından Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan acılı baba Cem Akaş, kamuoyunun dikkatini elektronik sigara tehlikesine çekmişti.

Oğlunun vefat ettiği gün yaşananları anlatan Akaş, elektronik sigaranın zararlarının toplum tarafından masum görüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Can potansiyeli olan, yetenekli bir gençti. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen yanımızda oturuyordu, kötü göründüğü için madde kullanıp kullanmadığını sorduk; 'Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte' dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği.