İsrail seçim sonuçları | İsrail seçimlerini kim kazandı? Sandıklar açılıyor...

SANDIKLARIN YÜZDE 53'Ü SAYILDI

Yerel saatle sabah 07.27 itibarıyla sandıkların yüzde 53,7'sinin sayılmasıyla birlikte, Merkez Seçim Komitesi tarafından yayımlanan kısmi sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok 55, Netanyahu karşıtı blok ise 50 sandalye kazandı.

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İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oylara göre, Netanyahu bloğu yüzde 50,4'ten 48,7'ye gerilerken, muhalefetteki diğer partiler ise yüzde 49,6'dan yüzde 51,3'e yükseldi.

Netanyahu bloğu yaklaşık 778 bin 400 oyda kalırken, diğer partiler ise yaklaşık 819 bin 500 oy aldı.

Netanyahu bloğu dışındaki partilerin ulaştığı yüzde 51,3'lük oranın içinde, oyların yaklaşık yüzde 12'sinde Arap listelerinin yer aldığı aktarıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi yüzde 8,3 oy alırken, Raam partisi ise yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.