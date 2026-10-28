İstanbul barajları dolu mu? 28 Ekim baraj doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Ekim 2026 sabahı açıklanan resmi verilere göre, il genelinde barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 52,97 bandında seyrediyor.
İşte baraj baraj güncel tablolar:
İSKİ 28 EKİM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İSKİ'nin 28 Ekim 2026 tarihli son hidrolik raporuna göre, İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın doluluk oranları şöyle sıralandı:
Darlık Barajı: %89,42
Ömerli Barajı: %77,47
Elmalı Barajı: %65,35
Alibey Barajı: %72,6
Istrancalar Barajı: %45,82
Terkos Barajı: %37,3
Sazlıdere Barajı: %32,83
Büyükçekmece Barajı: %31,19
Kazandere Barajı: %4,73
Pabuçdere Barajı: %2,91