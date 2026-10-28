İstanbul barajları dolu mu? 28 Ekim baraj doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Ekim 2026 sabahı açıklanan resmi verilere göre, il genelinde barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 52,97 bandında seyrediyor.