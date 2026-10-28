  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İstanbul barajları dolu mu? 28 Ekim baraj doluluk oranları...

İstanbul barajları dolu mu? 28 Ekim baraj doluluk oranları...

İSKİ tarafından 28 Ekim 2026 sabahı açıklanan resmi verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları belli oldu. Ekim ayı yağışlarının etkisiyle stabil kalan rezervlerde büyük farklar dikkat çekiyor. İşte İstanbul baraj doluluk oranları verileriyle baraj bazlı son durum tablosu..

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Ekim 2026 sabahı açıklanan resmi verilere göre, il genelinde barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 52,97 bandında seyrediyor.

İşte baraj baraj güncel tablolar:

İSKİ 28 EKİM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İSKİ'nin 28 Ekim 2026 tarihli son hidrolik raporuna göre, İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın doluluk oranları şöyle sıralandı:

Darlık Barajı: %89,42

Ömerli Barajı: %77,47

Elmalı Barajı: %65,35

Alibey Barajı: %72,6

Istrancalar Barajı: %45,82

Terkos Barajı: %37,3

Sazlıdere Barajı: %32,83

Büyükçekmece Barajı: %31,19

Kazandere Barajı: %4,73

Pabuçdere Barajı: %2,91

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA