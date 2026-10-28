İzmirliler bu tarife bayılıyor: Kahvaltıların favorisi: 4 malzemeyle hem ekonomik hem leziz omlet tarifi...

İzmir haberleri... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de güne evde, lezzetli bir kahvaltıyla başlamak isteyen vatandaşlar, kolay hazırlanan tariflere yöneliyor. Özellikle yoğun bayram sabahlarında fazla zaman harcamadan sofraya sıcak bir lezzet koymak isteyenler için peynirli ve sebzeli omlet ideal seçenekler arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlanabilen, az malzemeli ve lezzetli omlet tarifi…
29 EKİM SABAHINA ÖZEL OMLET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Bayram sabahında kısa sürede hazırlanabilen omlet için mutfakta bulunan temel malzemeler yeterli oluyor. İsteğe göre farklı peynir ve sebzelerle zenginleştirilebilen tarif, iki kişilik kahvaltı için uygun ölçülerle hazırlanıyor.
Malzemeler:
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı süt
50 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri
1 adet küçük yeşil biber
1 adet küçük domates
1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
Tuz ve karabiber
PRATİK VE LEZZETLİ OMLET NASIL YAPILIR?
Omlet hazırlamak için öncelikle biber ve domates küçük küpler halinde doğranıyor. Bir kasede yumurtalar süt, tuz ve karabiberle iyice çırpılıyor. Tavada ısıtılan tereyağı veya zeytinyağının üzerine önce biberler eklenerek kısa süre soteleniyor. Ardından domatesler ilave edilerek birkaç dakika pişiriliyor.
Hazırlanan yumurtalı karışım sebzelerin üzerine dökülüyor. Kısık ateşte pişirilen omletin üzerine ufalanmış beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleniyor. Tavanın kapağı kapatılarak yumurtalar tamamen pişene ve peynir eriyene kadar bekleniyor.
Yaklaşık 10 dakikada hazırlanabilen omlet, sıcak servis edildiğinde kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri oluyor.
CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI SOFRASI İÇİN PÜF NOKTALARI
29 Ekim sabahında kahvaltıyı hem lezzetli hem de pratik hale getirmek isteyenler, omleti birkaç basit dokunuşla zenginleştirebiliyor. Daha yumuşak bir kıvam için yumurtalara az miktarda süt eklenmesi ve omletin yüksek ateşte pişirilmemesi öneriliyor.
Omletin yanında zeytin, peynir, taze ekmek, mevsim yeşillikleri ve çay servis edilerek dengeli bir kahvaltı sofrası hazırlanabiliyor. Dileyenler tarife maydanoz, dereotu veya mantar da ekleyebiliyor.