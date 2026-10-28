İzmirliler bu tarife bayılıyor: Kahvaltıların favorisi: 4 malzemeyle hem ekonomik hem leziz omlet tarifi...

Yaklaşık 10 dakikada hazırlanabilen omlet, sıcak servis edildiğinde kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri oluyor.

Hazırlanan yumurtalı karışım sebzelerin üzerine dökülüyor. Kısık ateşte pişirilen omletin üzerine ufalanmış beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleniyor. Tavanın kapağı kapatılarak yumurtalar tamamen pişene ve peynir eriyene kadar bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI SOFRASI İÇİN PÜF NOKTALARI

29 Ekim sabahında kahvaltıyı hem lezzetli hem de pratik hale getirmek isteyenler, omleti birkaç basit dokunuşla zenginleştirebiliyor. Daha yumuşak bir kıvam için yumurtalara az miktarda süt eklenmesi ve omletin yüksek ateşte pişirilmemesi öneriliyor.

Omletin yanında zeytin, peynir, taze ekmek, mevsim yeşillikleri ve çay servis edilerek dengeli bir kahvaltı sofrası hazırlanabiliyor. Dileyenler tarife maydanoz, dereotu veya mantar da ekleyebiliyor.