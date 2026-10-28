KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 19 ilde turuncu alarm: Meteoroloji saat verdi: Metrekareye 75 kilogram yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken, Ege ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen sağanakların; ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtildi. Yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbir çağrısı yapıldı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ ALARMI
Güneydoğu Anadolu ve çevresinde etkili olması beklenen sağanakların, 29 Ekim Perşembe sabahına kadar bazı bölgelerde kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusu ve Malatya'nın güneyinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Adıyaman genelinde, Şanlıurfa'nın kuzeyinde ve Diyarbakır'ın kuzey ve batısında ise 12 saat içinde metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.