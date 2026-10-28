Haberler Yaşam KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 19 ilde turuncu alarm: Meteoroloji saat verdi: Metrekareye 75 kilogram yağış KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 19 ilde turuncu alarm: Meteoroloji saat verdi: Metrekareye 75 kilogram yağış Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı verildi. Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış, Muğla kıyılarında ise şiddetli sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de 60 kilometreye ulaşabilecek rüzgâra karşı sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. SABAH









Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken, Ege ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteoroloji, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen sağanakların; ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtildi. Yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbir çağrısı yapıldı.