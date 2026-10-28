KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi sonuçları bekleniyor!

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte burs ve kredi sürecine ilişkin merak edilenler…
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki açıklama takvimleri, sonuçların kasım ayının ilk günlerinde duyurulabileceğine işaret ediyor. Ancak öğrencilerin kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması yeterli olacak.
Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetleri arasında yer alan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına girilerek burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebilecek.
KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama
2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 tarihinde başladı. Başvurular, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.
Başvuru sürecinden ilk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da yararlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler değerlendirme ve sonuç açıklama aşamasına çevrildi.
KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin yapılacağı tarihi de merak ediyor. Ödeme takviminin, sonuçların açıklanması ve gerekli taahhütname onaylarının tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti. İlk ödemelerde ekim ve kasım aylarını kapsayan tutarlar birlikte hesaplara yatırılmış, ödeme günleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenmişti.
2026-2027 dönemi için ilk ödeme tarihi, ödeme tutarı ve geçmiş aylara yönelik toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklamayla netlik kazanacak.