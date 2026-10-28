KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi sonuçları bekleniyor!

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte burs ve kredi sürecine ilişkin merak edilenler…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki açıklama takvimleri, sonuçların kasım ayının ilk günlerinde duyurulabileceğine işaret ediyor. Ancak öğrencilerin kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.