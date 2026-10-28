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MASTERCHEF ELEME POTASI 27 EKİM | MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef’te eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye’de 27 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği gecede kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığın sahibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte 27 Ekim MasterChef Türkiye’de eleme adayları…

HABER MERKEZİ

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MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kazanırken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

Peki, gecenin kazananı hangi takım oldu, eleme potasına kimler girdi? İşte 27 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 27 EKİM 2026?

MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazan mavi takım oldu.



MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Nurten oldu.



MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci eleme adayı Enes oldu.

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