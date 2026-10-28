MASTERCHEF ELEME POTASI 27 EKİM | MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef’te eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kazanırken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.