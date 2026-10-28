REYTİNG SONUÇLARI 27 EKİM | Tuzlu Kahve, Haysiyet...

27 Ekim 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışı izleyicilerin gündeminde! Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımların izlenme oranları merak konusu olurken gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlara çevrildi. Peki, gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 27 Ekim 2026 reyting sonuçları ve günün merak edilen sıralaması.