REYTİNG SONUÇLARI 27 EKİM | Tuzlu Kahve, Haysiyet...

27 Ekim 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışı izleyicilerin gündeminde! Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımların izlenme oranları merak konusu olurken gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlara çevrildi. Peki, gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 27 Ekim 2026 reyting sonuçları ve günün merak edilen sıralaması.
27 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Ekim 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Televizyon yayıncılığında resmi izlenme verileri her sabah saat 10.00 ile 10.30 arasında açıklanmaktadır.
Geçtiğimiz haftanın sonuçları şöyle:
20 EKİM REYTİNG SIRALAMASI
Total
1. FENERBAHCE-SLAVIA PRAG UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
2. MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3. TUZLU KAHVE
AB
1. FENERBAHCE-SLAVIA PRAG UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
2. TUZLU KAHVE
3. MEHMED FETIHLER SULTANI