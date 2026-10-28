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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 sınav takvimi belli oldu: YKS, ALES, KPSS...

SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 sınav takvimi belli oldu: YKS, ALES, KPSS...

Son dakika: ÖSYM’nin 2027 yılı sınav takvimi açıklandı. YKS, KPSS, ALES ve diğer merkezi sınavların tarihleri netleşirken adaylar, sınav ve başvuru süreçlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 2027 sınav takvimi…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: ÖSYM, 2027 yılında düzenlenecek merkezi sınavların takvimini duyurdu. YKS, KPSS ve ALES başta olmak üzere sınavların yapılacağı tarihler ve başvuru dönemleri belli oldu. Adaylar, sınav takvimini inceleyerek hazırlıklarını planlamaya başladı.

ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI

"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı .2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecektir.

2027 YKS TAKVİMİ

2027 YKS başvuru tarihleri: 4 Şubat – 2 Mart 2027
YKS geç başvuru tarihleri: 16 – 18 Mart 2027
TYT sınav tarihi: 19 Haziran 2027
AYT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YDT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YKS sonuç açıklama tarihi: 21 Temmuz 2027

2027 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan resmi takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturum tarihleri belirlendi:

2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar

2027 ALES TAKVİMİ

ALES/1

Başvuru tarihleri: 24 Şubat – 12 Mart 2027
Geç başvuru tarihi: 17 Mart 2027
Sınav tarihi: 18 Nisan 2027
Sonuç açıklama tarihi: 7 Mayıs 2027

ALES/2

Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027

ALES/3

Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027

DGS SINAV TAKVİMİ

Başvuru tarihi: 26.05.2027-03.06.2027

Geç başvuru tarihi 15.06.2027

Sınav tarihi: 18.07.2027

Sonuç tarihi: 12.08.2027

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