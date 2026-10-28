SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 sınav takvimi belli oldu: YKS, ALES, KPSS...

Son dakika: ÖSYM, 2027 yılında düzenlenecek merkezi sınavların takvimini duyurdu. YKS, KPSS ve ALES başta olmak üzere sınavların yapılacağı tarihler ve başvuru dönemleri belli oldu. Adaylar, sınav takvimini inceleyerek hazırlıklarını planlamaya başladı.
ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI
"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı .2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecektir.
2027 YKS TAKVİMİ
2027 YKS başvuru tarihleri: 4 Şubat – 2 Mart 2027
YKS geç başvuru tarihleri: 16 – 18 Mart 2027
TYT sınav tarihi: 19 Haziran 2027
AYT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YDT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YKS sonuç açıklama tarihi: 21 Temmuz 2027
2027 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayımlanan resmi takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturum tarihleri belirlendi:
2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar
2027 ALES TAKVİMİ
ALES/1
Başvuru tarihleri: 24 Şubat – 12 Mart 2027
Geç başvuru tarihi: 17 Mart 2027
Sınav tarihi: 18 Nisan 2027
Sonuç açıklama tarihi: 7 Mayıs 2027
ALES/2
Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027
ALES/3
Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027
DGS SINAV TAKVİMİ
Başvuru tarihi: 26.05.2027-03.06.2027
Geç başvuru tarihi 15.06.2027
Sınav tarihi: 18.07.2027
Sonuç tarihi: 12.08.2027