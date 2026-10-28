SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 sınav takvimi belli oldu: YKS, ALES, KPSS...

Son dakika: ÖSYM, 2027 yılında düzenlenecek merkezi sınavların takvimini duyurdu. YKS, KPSS ve ALES başta olmak üzere sınavların yapılacağı tarihler ve başvuru dönemleri belli oldu. Adaylar, sınav takvimini inceleyerek hazırlıklarını planlamaya başladı.