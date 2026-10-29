29 EKİM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ: Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, özel günün ziyaret saatlerini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek resmî törenin ardından ziyarete açık olacak Anıtkabir'in kapanış saati belli oldu. İşte, 29 Ekim 2026 Anıtkabir ziyaret saatleri ve merak edilen detaylar…
ANITKABİR 29 EKİM'DE ZİYARETE AÇIK MI?
Anıtkabir, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla halkın ziyaretine açık olacak. Resmî tören programının tamamlanmasının ardından ziyaretçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edebilecek.
ANITKABİR 29 EKİM'DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmî törenin bitiminin ardından saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. Böylece vatandaşlar, gün boyunca Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olabilecek.
ANITKABİR 29 EKİM 2026 ZİYARET SAATLERİ
29 Ekim 2026 Perşembe günü Anıtkabir'in ziyaret saatleri, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlendi. Normal kapanış saatinden farklı olarak Anıtkabir, resmî törenin ardından saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Atatürk'ün huzuruna çıkmak isteyen vatandaşların ziyaretlerini bu saat aralığına göre planlamaları gerekiyor.