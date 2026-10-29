29 EKİM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ: Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

ANITKABİR 29 EKİM 2026 ZİYARET SAATLERİ

29 Ekim 2026 Perşembe günü Anıtkabir'in ziyaret saatleri, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlendi. Normal kapanış saatinden farklı olarak Anıtkabir, resmî törenin ardından saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Atatürk'ün huzuruna çıkmak isteyen vatandaşların ziyaretlerini bu saat aralığına göre planlamaları gerekiyor.