29 EKİM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, ziyaretçiler saat kaça kadar giriş yapabilecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda Dolmabahçe Sarayı 'nı ziyaret etmeyi planlayanlar, sarayın bayram günündeki çalışma takvimine odaklandı. Atatürk'ün son günlerini geçirdiği tarihi sarayın bugün ziyarete açık olup olmadığı ve kapanış saati merak konusu oldu. 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı açık mı? İşte detaylar…

Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul 'un tarihi mekanlarını gezerek geçirmek isteyenler için Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Resmi ziyaret takvimine göre saray saat 09.00 ile 17.30 arasında gezilebilecek.

29 EKİM'DE DOLMABAHÇE SARAYI'NA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen vatandaşlar için normal bilet tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim'e özel olarak tüm ziyaretçilere ücretsiz giriş hakkına dair duyuru yapılmadı.

2026 DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Millî Saraylar Başkanlığının güncel tarifesine göre Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık, Harem ve Resim Müzesi bölümlerini kapsayan bilet ücretleri şöyle:

Yerli ziyaretçi: 250 TL

Yabancı ziyaretçi: 2.000 TL

İndirimli bilet: 150 TL

Okul öğrenci grupları (Mavi Salon güzergâhı): 80 TL

0-6 yaş arası çocuklar: Ücretsiz

Öğrenci kimliğini ibraz eden 7-25 yaş arasındaki ziyaretçiler indirimli bilet imkanından yararlanabiliyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünde ise Müzekart geçerli değil.