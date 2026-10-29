29 EKİM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, ziyaretçiler saat kaça kadar giriş yapabilecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmeyi planlayanlar, sarayın bayram günündeki çalışma takvimine odaklandı. Atatürk'ün son günlerini geçirdiği tarihi sarayın bugün ziyarete açık olup olmadığı ve kapanış saati merak konusu oldu. 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı açık mı? İşte detaylar…
DOLMABAHÇE SARAYI BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek geçirmek isteyenler için Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Resmi ziyaret takvimine göre saray saat 09.00 ile 17.30 arasında gezilebilecek.
29 EKİM'DE DOLMABAHÇE SARAYI'NA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen vatandaşlar için normal bilet tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim'e özel olarak tüm ziyaretçilere ücretsiz giriş hakkına dair duyuru yapılmadı.
2026 DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Millî Saraylar Başkanlığının güncel tarifesine göre Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık, Harem ve Resim Müzesi bölümlerini kapsayan bilet ücretleri şöyle:
Yerli ziyaretçi: 250 TL
Yabancı ziyaretçi: 2.000 TL
İndirimli bilet: 150 TL
Okul öğrenci grupları (Mavi Salon güzergâhı): 80 TL
0-6 yaş arası çocuklar: Ücretsiz
Öğrenci kimliğini ibraz eden 7-25 yaş arasındaki ziyaretçiler indirimli bilet imkanından yararlanabiliyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünde ise Müzekart geçerli değil.
DOLMABAHÇE SARAYI'NIN CUMHURİYET TARİHİNDEKİ YERİ
Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türk tarihinin önemli mekanlarından biri olmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında belirli dönemlerde sarayda kaldı ve devlet çalışmalarını buradan yürüttü.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu oda da Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyor. Bu yönüyle saray, Cumhuriyet'in kurucusunun yaşamından izler taşıması bakımından da ziyaretçiler için ayrı bir anlam taşıyor.