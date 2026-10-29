29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI? 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte kargo şirketlerinin çalışma programı gündeme geldi. Kargo gönderimi yapacak veya siparişinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar, resmî tatilde kargo şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL ve Trendyol Express'in 29 Ekim'de hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım ve teslimat işlemleri devam edecek mi? İşte kargo firmalarının tatil günündeki çalışma durumuna ilişkin merak edilenler…