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29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI? 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargoların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL, ve Trendyol Express’in açık olup olmadığı araştırılıyor. Resmî tatil nedeniyle kargo şubelerinin hizmet verip vermeyeceğini ve dağıtım yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kargo firmalarının 29 Ekim çalışma saatlerine ilişkin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 29 Ekim’de kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte kargo şirketlerinin çalışma programı gündeme geldi. Kargo gönderimi yapacak veya siparişinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar, resmî tatilde kargo şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL ve Trendyol Express'in 29 Ekim'de hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım ve teslimat işlemleri devam edecek mi? İşte kargo firmalarının tatil günündeki çalışma durumuna ilişkin merak edilenler…

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması nedeniyle kargo şirketlerinde normal mesai düzeni uygulanmıyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve diğer kargo firmalarının şubelerinde hizmet verilmeyebiliyor, dağıtım işlemlerine ise ara verilebiliyor. Bu nedenle kargo gönderecek veya teslimat bekleyen vatandaşların, firmaların duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

30 EKİM CUMA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte kargo şirketlerinin 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Şubelerde gönderi kabulü ve dağıtım işlemlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

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