Haberler Yaşam 29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü... 29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, İstanbul’daki köprüler ve şehirler arası otoyollarda geçiş ücretlerinin uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim’de köprüler bedava mı, otoyollar ücretsiz olacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler ve resmi açıklamalar… HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeniden gündeme geldi. Bayramda seyahat edecek sürücüler, ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamını ve hangi yolları kapsayacağını öğrenmek istiyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde özellikle İstanbul'daki köprüleri ve otoyolları kullanacak vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen detaylar…