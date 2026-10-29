29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeniden gündeme geldi. Bayramda seyahat edecek sürücüler, ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamını ve hangi yolları kapsayacağını öğrenmek istiyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde özellikle İstanbul'daki köprüleri ve otoyolları kullanacak vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen detaylar…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolları kullanacak sürücüler, ücretsiz geçiş uygulamasına ilişkin detayları araştırıyor. 23 Ekim 2026 tarihli ve 11919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ücretsiz ulaşım uygulaması belirli kent içi raylı sistem hatlarını kapsarken, köprü ve otoyollar için herhangi bir ücretsiz geçiş düzenlemesi bulunmuyor.
29 EKİM'DE FSM, 15 TEMMUZ, OSMANGAZİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?
29 Ekim Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için standart geçiş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Resmî bir değişiklik yapılmadığı sürece araç sınıflarına göre belirlenen ücretler geçerliliğini koruyacak.