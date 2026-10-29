29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek?

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği gösterilerle tanınan SOLOTÜRK , 29 Ekim 2026 Perşembe günü Eskişehir semalarında uçuş yapacak. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, uçuş saatini ve etkinliğin gerçekleştirileceği alanı araştırıyor.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisinin adresi Eskişehir'deki Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı olarak açıklandı. Kentin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Sazova Parkı, Cumhuriyet Bayramı'nda gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşları ağırlayacak.