29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek?

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği gösterilerle tanınan SOLOTÜRK, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Eskişehir semalarında uçuş yapacak. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, uçuş saatini ve etkinliğin gerçekleştirileceği alanı araştırıyor.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK'ün açıklanan programına göre Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. F-16 savaş uçağının gökyüzündeki özel manevralarını izlemek isteyen vatandaşların etkinlik öncesinde bölgede bulunması bekleniyor.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?
29 Ekim SOLOTÜRK gösterisinin adresi Eskişehir'deki Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı olarak açıklandı. Kentin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Sazova Parkı, Cumhuriyet Bayramı'nda gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşları ağırlayacak.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların bilet almasına gerek bulunmuyor.
Aileleriyle birlikte bayram coşkusuna ortak olmak isteyenler, gösteri alanına giderek F-16'nın gökyüzündeki performansını takip edebilecek.
SOLOTÜRK PROVA UÇUŞLARI NE ZAMAN YAPILDI?
Cumhuriyet Bayramı gösterisi öncesinde SOLOTÜRK ekibi Eskişehir'de çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirdi. Açıklanan takvimde 24 Ekim'de çevre tanıma uçuşu, 27 Ekim'de ise prova uçuşu yer aldı.
29 Ekim'deki gösteri uçuşu, ekibin Cumhuriyet Bayramı programının son aşamasını oluşturuyor.