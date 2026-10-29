Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler olacak mı?

29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin hizmet saatleri ve nöbetçi eczane uygulaması önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram süresince ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açık eczanelere ilişkin bilgileri takip ediyor.