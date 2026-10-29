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Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil boyunca eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verirken vatandaşlar, ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açık eczaneleri araştırıyor. Nöbetçi eczanelerin adresleri ve hizmet saatleri, bayram günü açık olup olmadıkları merak ediliyor. Peki bugün eczaneler açık mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin hizmet saatleri ve nöbetçi eczane uygulaması önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram süresince ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açık eczanelere ilişkin bilgileri takip ediyor.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler genel olarak kapalı olacak; yalnızca önceden belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Eczaneler, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yeniden normal çalışma saatlerine dönecektir.

NÖBETÇİ ECZANE BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İlçenizde hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini e-Devlet üzerinden ya da bulunduğunuz ilin Eczacı Odasının resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

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