Bugün noterler açık mı? 29 Ekim'de nöbetçi noter var mı?

29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla noterlerin çalışma takvimi gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmî tatil, 29 Ekim Perşembe günü de devam ediyor. Tatil süresince noterlik hizmetlerinin durumu ve nöbetçi noter uygulamasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.