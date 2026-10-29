BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim toplu taşıma bedava mı? İZBAN, Marmaray, Başkentray bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak milyonlarca vatandaş, ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin detayları gündemine aldı. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve banliyö trenlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma hatlarında ücret alınmayacak? İETT, EGO ve ESHOT seferleri bedava mı olacak? İşte 29 Ekim 2026 ücretsiz toplu taşıma uygulamasına ilişkin merak edilenler…
29 EKİM'DE İETT OTOBÜSÜ, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram kapsamında İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro ve tramvay hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN BEDAVA MI?
Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen belirli raylı sistem hatlarını da kapsıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 29 Ekim 2026 Perşembe günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinde ücretsiz ulaşım uygulanacak.
29 EKİM'DE ÜCRETSİZ OLAN TOPLU TAŞIMA HATLARI HANGİLERİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle sıralanıyor:
İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara: Başkentray
İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi)