Haberler Yaşam BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim toplu taşıma bedava mı? İZBAN, Marmaray, Başkentray bedava mı? BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim toplu taşıma bedava mı? İZBAN, Marmaray, Başkentray bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, 2026 yılında ücretsiz ulaşım uygulamasının hangi hatları kapsadığını araştırıyor. 29 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Peki, İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, EGO ve ESHOT seferleri de bedava mı? İşte 29 Ekim 2026 toplu taşıma ücret tarifesi ve ücretsiz ulaşım uygulanacak hatlar… HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak milyonlarca vatandaş, ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin detayları gündemine aldı. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve banliyö trenlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma hatlarında ücret alınmayacak? İETT, EGO ve ESHOT seferleri bedava mı olacak? İşte 29 Ekim 2026 ücretsiz toplu taşıma uygulamasına ilişkin merak edilenler…

29 EKİM'DE İETT OTOBÜSÜ, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram kapsamında İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro ve tramvay hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.