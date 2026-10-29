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İSKİ DUYURDU: İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU? 29 EKİM İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Kentin su rezervlerindeki son durum yakından takip edilirken, gözler en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlara çevrildi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yağışlar doluluk oranlarını artırdı mı? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Yağışların su kaynaklarına nasıl yansıdığı merak edilirken, megakentte en fazla ve en az su bulunan barajlar da araştırılıyor. Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranları son yağışlarla birlikte yükseldi mi? İşte güncel veriler…

29 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren su rezervlerindeki tablo, sonbahar yağışlarının havzalara yansımasıyla birlikte olumlu bir ivme kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Ekim 2026 tarihli güncel hidrolik raporlara göre, kentin su ihtiyacını karşılayan on ana barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 53.71 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 29 Ekim 2026 tarihli hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: Yüzde 77,47

Darlık Barajı: Yüzde 89,42

Elmalı Barajı: Yüzde 65,35

Terkos Barajı: Yüzde 37,3

Alibey Barajı: Yüzde 72,6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,19

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,83

Istrancalar Barajı: Yüzde 45,82

Kazandere Barajı: Yüzde 4,73

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,91

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