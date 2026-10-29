İSKİ DUYURDU: İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU? 29 EKİM İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Yağışların su kaynaklarına nasıl yansıdığı merak edilirken, megakentte en fazla ve en az su bulunan barajlar da araştırılıyor. Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranları son yağışlarla birlikte yükseldi mi? İşte güncel veriler…