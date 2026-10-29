İspanya’daki tren kazasında şok detay! Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Ölümcül hata iddiası

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı hızlı tren kazasına ilişkin ortaya çıkan telsiz kayıtları facianın perde arkasına ışık tuttu. El País gazetesinin yayımladığı kayıtlara göre, trenlerden birinin hareket edemediği bildirilmesine rağmen diğer trene normal hızla devam etmesi talimatı verildi. İki trenin çarpışmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin bu konuşmalar, olası ihmal iddialarını gündeme getirdi.
HATTIN BOŞ OLDUĞU KONTROL EDİLMEDEN "NORMAL SEYİR" TALİMATI VERİLDİ
İspanya'da Madrid-Endülüs hattında meydana gelen tren kazasına ilişkin ortaya çıkan telsiz kayıtları, facianın öncesinde yaşanan kritik gelişmeleri gözler önüne serdi. Madrid-Atocha Ana Kontrol Merkezi ile tren makinistleri arasındaki görüşmelere göre, Urda Tren İstasyonu'nda yaşanan sistem arızasının ardından güzergâhtaki trenler durdu. Kontrol görevini devralan Atocha'daki operatörün, Iryo treninin yaklaşık 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, hattın önünde başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden normal hızda ilerleme talimatı verdiği belirtildi.
Kayıtlara göre, Iryo treninin makinisti de sinyal kaybı yaşadığını ve treninin durduğunu bildirdi. Ancak bu bildirimin ardından AVE trenine normal hızda ilerleme talimatı verildiği, Iryo treninin hâlâ hareket edemediğine ilişkin uyarıdan çarpışma anına kadar geçen yaklaşık 5 dakikada ise herhangi bir önlem alınmadığı öne sürüldü.
TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI, ATOCHA'DAKİ GÖREVLİLERİN İFADELERİ ALINDI
El País gazetesinin yayımladığı telsiz kayıtlarında, AVE makinistinin normal hızda ilerlemesi yönündeki talimatı teyit etmek için "Normal hızda mı?" diye sorduğu, kontrol operatörünün ise "Evet" yanıtını verdiği aktarıldı. Iryo makinisti ile Atocha merkezi arasındaki görüşmelerde ise sinyal kaybı yaşandığı ve trenin Urda girişinde durduğu bildirildi.
Kazanın ardından Madrid-Atocha'daki ADIF demir yolu ana kontrol merkezinde görevli çalışanların ifadelerine başvuruldu. Görüşme kayıtlarının, kazanın nasıl meydana geldiğinin ve olası ihmallerin belirlenmesi açısından soruşturmanın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN TREN SEFERLERİNE KISITLAMA
İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. Aydınlatılan kaza bölgesinde iş makineleri ve bine yakın personel görev alırken helikopterler, dronlar ve arama köpekleri de çalışmalara katıldı.
Kazada hayatını kaybeden AVE treninin makinistinin 36 yaşındaki Antonio Acedo Meneses olduğu açıklanırken, stajyer makinist David Cabanas'ın da yaşamını yitirdiği bildirildi. Kaza bölgesinde ve Toledo kentinde mağdur aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Uzak bölgelerde bulunan veya İspanya dışında yaşayan yakınları ise sosyal medya üzerinden sevdiklerine ulaşmaya çalıştı. Kazaya karışan şirketlerden Renfe'nin de Madrid-Endülüs hattındaki tren seferleri için aralık ayına kadar bilet satışını durdurduğu belirtildi.