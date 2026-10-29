İspanya’daki tren kazasında şok detay! Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Ölümcül hata iddiası

TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI, ATOCHA'DAKİ GÖREVLİLERİN İFADELERİ ALINDI

El País gazetesinin yayımladığı telsiz kayıtlarında, AVE makinistinin normal hızda ilerlemesi yönündeki talimatı teyit etmek için "Normal hızda mı?" diye sorduğu, kontrol operatörünün ise "Evet" yanıtını verdiği aktarıldı. Iryo makinisti ile Atocha merkezi arasındaki görüşmelerde ise sinyal kaybı yaşandığı ve trenin Urda girişinde durduğu bildirildi.

Kazanın ardından Madrid-Atocha'daki ADIF demir yolu ana kontrol merkezinde görevli çalışanların ifadelerine başvuruldu. Görüşme kayıtlarının, kazanın nasıl meydana geldiğinin ve olası ihmallerin belirlenmesi açısından soruşturmanın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.