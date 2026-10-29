KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonucu öğrenme

KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruda! İki yıllık üniversite mezunu olup kamu personeli olma hedefiyle sınava katılan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Arama motorlarında "2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?" ve "KPSS sonuçları bugün belli olacak mı?" soruları öne çıkarken, değerlendirme takvimi de merak konusu oldu.
Peki, ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını ne zaman ilan edecek? Adaylar sınav puanlarını hangi ekran üzerinden görüntüleyebilecek? İşte sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine dair tüm ayrıntılar…
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Kamu personeli olabilmek için sınava giren binlerce aday, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Sonuçların sabah saatlerinde açıklanması beklenirken, ÖSYM tarafından kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav puanlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de sonuç sorgulama işlemi yapılabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini ilgili sistem üzerinden kontrol edebilecek.