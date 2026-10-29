KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 16 Ekim'de tamamlanan başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025'te açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen yılın tarihi bu yıl için kesin açıklanma günü anlamına gelmiyor.