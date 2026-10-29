KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 16 Ekim'de tamamlanan başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025'te açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen yılın tarihi bu yıl için kesin açıklanma günü anlamına gelmiyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili sorgulama hizmetine giriş yapılması yeterli olacak.
Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek.
-e-Devlet sistemine giriş yapın.
-Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetini açın.
-Başvurunuzun sonucunu ekrandan kontrol edin.
-KYK burs ve kredi sonuç ekranına ulaşmak için: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama
KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme sürecinin tamamlanabilmesi için belirtilen süre içerisinde taahhütname onayını gerçekleştirmesi gerekiyor. İşlem, e-Devlet üzerinden yapılacak.
18 yaşını doldurmuş öğrenciler taahhütname onayını kendi hesaplarından gerçekleştirebilecek. 15-18 yaş arasındaki öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi e-Devlet hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.
Taahhütname için açıklanacak son tarihin kaçırılmaması önem taşıyor. Bu nedenle sonuçların ardından GSB tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu, gerekli şartları sağlayan öğrencilere geri ödemesiz olarak verilen maddi destektir. Öğrenim kredisi ise öğrencilerin eğitim süresince yararlanabildiği ve ilgili mevzuat kapsamında geri ödenmesi gereken destektir.
Öğrencilerin sonuç ekranında hangi destek türüne hak kazandıklarını kontrol etmeleri ve kredi çıkması durumunda taahhütname koşullarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve kredi ödemelerinin başlangıç tarihi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek. Önceki uygulamada aylık ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyordu.
Yeni dönemin ilk ödeme takvimi ve ödeme tarihleri hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödeme sürecine ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.