MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 28 EKİM: Masterchef'te potaya kim gitti? 28 Ekim'de MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde hünerlerini sergiledi. Misafirlere özel hazırlanan yedi çeşit yemekle geçen yarışta mavi takım bir kez daha galip gelerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Daha önce Nurten ve Enes'in eleme potasına girdiği yarışmada, gecenin sonunda yeni eleme adayları da netleşti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler MasterChef Türkiye haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan, misafirlere özel 7 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde ise düğün çorbası, kabak boranisi, bardak altı, içli köfte, Kilis tava, şiş köfte ve profiterol vardı.
45 dakikalık süre sonunda, takımların yaptıkları yemekler, 2025 MasterChef yarışmacıları tarafından değerlendirildi. Konukların verdikleri oylara göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ikinci eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolgahan oldu. Tolgahan eleme potasına Şükran'ı gönderdi.
Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Hasan Alp oldu. Böylece bu hafta eleme adayları Nurten, Enes, Şükran ve Hasan Alp oldu.