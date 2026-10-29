MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 28 EKİM: Masterchef'te potaya kim gitti? 28 Ekim'de MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde hünerlerini sergiledi. Misafirlere özel hazırlanan yedi çeşit yemekle geçen yarışta mavi takım bir kez daha galip gelerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Daha önce Nurten ve Enes'in eleme potasına girdiği yarışmada, gecenin sonunda yeni eleme adayları da netleşti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...