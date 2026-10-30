2026 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK? ALES 3 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! ALES KAÇ SORU?

Yüksek lisans hayali kuran ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılın son ALES oturumuna katılmaya hazırlanan adaylar, sınav öncesinde ÖSYM 'den gelecek duyurulara odaklandı. Başvuru sürecinin geride kalmasıyla birlikte sınav takvimi, sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, adayların merakla beklediği ALES/3 sürecinde hangi gelişmeler yaşanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...





ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki üçüncü oturumu için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve akademik personel başvurularında önemli bir yere sahip olan sınav, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak ALES/3 için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler ise saat 10.00'da sona erecek. Bu nedenle adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.