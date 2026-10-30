2026 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK? ALES 3 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! ALES KAÇ SORU?

Yüksek lisans hayali kuran ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılın son ALES oturumuna katılmaya hazırlanan adaylar, sınav öncesinde ÖSYM'den gelecek duyurulara odaklandı. Başvuru sürecinin geride kalmasıyla birlikte sınav takvimi, sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, adayların merakla beklediği ALES/3 sürecinde hangi gelişmeler yaşanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki üçüncü oturumu için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve akademik personel başvurularında önemli bir yere sahip olan sınav, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak ALES/3 için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler ise saat 10.00'da sona erecek. Bu nedenle adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
29 Kasım'da gerçekleştirilecek 2026 ALES/3 öncesinde adayların en çok araştırdığı konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava gireceğini gösteren belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.
ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından adaylar, sınav yeri bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın.
T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanın.
2026-ALES/3 sınavını seçin.
Sınav giriş belgesi ekranından bina ve salon bilgilerinizi kontrol edin.
Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.
Sınav günü adayların sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle hazır bulunması gerekiyor.
ALES/3 KAÇ SORU OLACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Sınavda toplam 100 soru yöneltilecek.
Sayısal test: 50 soru
Sözel test: 50 soru
Sınav süresi: 150 dakika
Başlangıç saati: 10.15
Bitiş saati: 12.45
Adayların 150 dakikalık süre içerisinde iki testteki soruları yanıtlaması gerekecek.
2026 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavının ardından sonuç heyecanı başlayacak. ÖSYM takvimine göre 2026 ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ALES puanları, üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulünde ve akademik personel alımlarında ilgili kurumların belirlediği başvuru şartları doğrultusunda kullanılabilecek.