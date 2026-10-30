30 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 26-30 Ekim haftasının son bölümünde 10 altın bilezik sahibini buldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen haftalık sıralamada hem büyük ödülün sahibi hem de yarışmaya veda eden gelin belli oldu. İşte 30 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve haftanın kazananı!
30 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ALTINLARI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde birinci olan ve altınları kazanan gelin açıklandı.
30 Ekim Cuma günü 10 altın bileziği kazanan gelin TUĞBA oldu.
Tuğba Duman, 78 puanla, en yakın rakibi olan Öykü'ye 1 puan fark atarak haftanın galibi oldu.
GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün birincisi Öykü oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Cemile ve Beyza eleme potasına girdi. 5 puan farkla yarışmaya veda eden gelin Beyza oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim 2026'da yayınlanan 1939. bölümünde Beyza Özer, Tuğba Duman, Öykü Çavdar ve Cemile Ahundov "Balaban Kebabı" için yarıştı.
Perşembe günkü puanlamada Cemile 17 puanla ilk sırada yer aldı. Tuğba 14 puan toplarken Öykü ve Beyza günü 13'er puanla tamamladı.
Dünkü bölümde en yüksek puanı toplayarak finalden önceki son çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.