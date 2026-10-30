30 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 26-30 Ekim haftasının son bölümünde 10 altın bilezik sahibini buldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen haftalık sıralamada hem büyük ödülün sahibi hem de yarışmaya veda eden gelin belli oldu. İşte 30 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve haftanın kazananı!