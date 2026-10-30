BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 KASIM | BİM'DE BU CUMA NELER VAR? 6 KASIM CUMA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM, 6 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine, ev yaşamından farklı kategorilere kadar pek çok fırsatın yer aldığı katalog alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor.