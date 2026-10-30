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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 KASIM | BİM'DE BU CUMA NELER VAR? 6 KASIM CUMA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 KASIM | BİM'DE BU CUMA NELER VAR? 6 KASIM CUMA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM, 6 Kasım tarihli yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Her hafta merakla beklenen BİM indirimlerinde bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı belli oldu. Alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için 6 Kasım BİM aktüel kataloğundaki tüm detayları bir araya getirdik. İşte haftanın indirimli ürünleri ve BİM aktüel katalog listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM, 6 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine, ev yaşamından farklı kategorilere kadar pek çok fırsatın yer aldığı katalog alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Peki, bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler olacak? İşte 6 Kasım BİM aktüel kataloğu ve merak edilen tüm detaylar…

6 KASIM 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL

Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL

Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL

Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL

Pelüş Şapka Kadın 159 TL

Eldiven Kadın 249 TL

Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL

3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL

Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL

Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL

Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL

Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL

Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL

Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL

Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL

Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL

Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

Maisonette Bornoz 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL

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