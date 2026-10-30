BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 KASIM | BİM'DE BU CUMA NELER VAR? 6 KASIM CUMA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM, 6 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine, ev yaşamından farklı kategorilere kadar pek çok fırsatın yer aldığı katalog alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor.
Peki, bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler olacak? İşte 6 Kasım BİM aktüel kataloğu ve merak edilen tüm detaylar…
6 KASIM 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU
Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL
Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL
Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL
Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL
Pelüş Şapka Kadın 159 TL
Eldiven Kadın 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL
3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL
Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL
Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL
Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL
Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL
Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL
Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL
Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL
Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL
Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL
Maisonette Bornoz 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL