BUGÜN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?30 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR, KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resmi tatilin ardından gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Hafta sonu öncesinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu kurumları, bankalar ve noterlerin bugün hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü resmi daireler açık mı, bankalar ve noterler çalışıyor mu? İşte günün çalışma takvimi…
30 EKİM BUGÜN RESMİ DAİRELER AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine döndü. Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu daireleri ve belediyeler bugün hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, resmi işlemlerini kurumların normal çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebiliyor.
30 EKİM BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatilinin ardından 30 Ekim Cuma günü kamu ve özel bankalar normal çalışma düzeninde hizmet veriyor. Banka şubelerinde para yatırma, para çekme, hesap açma ve diğer bankacılık işlemleri yapılabiliyor. EFT ve havale işlemleri de bankaların belirlediği işlem saatleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Noterliklerde de mesai devam ederken vekaletname, araç alım satışı ve imza onayı gibi işlemler yapılabiliyor.
30 EKİM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
30 Ekim Cuma gününün resmi tatil olmaması nedeniyle kargo şirketleri de normal çalışma düzeninde faaliyet gösteriyor. Kargo şubeleri gönderi kabulü ve teslimat işlemlerini sürdürürken dağıtım hizmetleri de şirketlerin çalışma programına göre devam ediyor.