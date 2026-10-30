Haberler Yaşam BUGÜN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?30 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR, KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? BUGÜN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?30 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR, KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 30 Ekim Cuma günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından kamu kurumları, bankalar ve noterlerin çalışma durumu gündeme geldi. Vatandaşlar, bugün resmi dairelerin açık olup olmadığını ve normal mesai düzenine dönülüp dönülmediğini araştırıyor. Peki, 30 Ekim'de bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı? İşte merak edilen tüm detaylar… HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resmi tatilin ardından gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Hafta sonu öncesinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu kurumları, bankalar ve noterlerin bugün hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü resmi daireler açık mı, bankalar ve noterler çalışıyor mu? İşte günün çalışma takvimi…

30 EKİM BUGÜN RESMİ DAİRELER AÇIK MI? 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine döndü. Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu daireleri ve belediyeler bugün hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, resmi işlemlerini kurumların normal çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebiliyor.