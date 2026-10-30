Ege’de sağanak kabusu

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı. Yavu, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde evler, iş yerleri, seralar ve yollar zarar gördü. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 15 gün önceki selden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Çok büyük bir felaket yaşıyoruz" dedi. Aksu, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te de su baskınları yaşandı.

DEREDE MAHSUR KALDI

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan otomobil mahsur kaldı. Sürücü B.G. ile araçtaki S.Y. kendi imkânlarıyla kurtulurken, otomobil jandarma ve vatandaşların yardımıyla traktör kullanılarak sudan çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.