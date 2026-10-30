İnmede 101 birim 7 gün 24 saat görevde

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 49 inme merkezi ve 52 inme ünitesi, hastaların hızlı tanı ve tedaviye ulaşması için kesintisiz hizmet veriyor. Kamu hastanelerindeki toplam 101 inme biriminde hastaların hızlı değerlendirilmesi ve uygun tedaviye ulaştırılması sağlanırken, 2025 yılı ve 2026'nın ilk 6 ayında 79 bin 74 akut iskemik inme hastası bu birimlerde tedavi edildi. Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 341 hastaya damar içi pıhtı eritme tedavisi, 8 bin 958 hastaya ise mekanik trombektomi uygulandı.

ERKEN MÜDAHALE KRİTİK

İnmede erken müdahale, kalıcı hasar riskini azaltıyor. Ani konuşma bozukluğu, yüzde veya uzuvlarda uyuşma, görme kaybı, şiddetli baş ağrısı ve denge kaybı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi gerekiyor. Uzmanlar, belirtilerin kendiliğinden geçmesini beklemenin tedavi için kritik zamanın kaybedilmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor