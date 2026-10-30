  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İSKİ İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Ekim 2026! İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU?

İSKİ İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Ekim 2026! İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU?

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Peki, 30 Ekim İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte İSKİ'nin açıkladığı güncel baraj doluluk oranları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin ne durumda olduğunu ortaya koydu. İşte İSKİ'nin 30 Ekim 2026 tarihli güncel verileriyle İstanbul barajlarında son durum ve baraj baraj doluluk oranları.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 30 EKİM 2026

İSKİ tarafından bugün (30 Ekim) itibariyle yapılan ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 53.74 olarak ölçüldü.

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %79.23

DARLIK %92.03

ELMALI %61.17

TERKOS %37.61

ALİBEY %71.64

BÜYÜKÇEKMECE %31.35

SAZLIDERE %33.01

ISTRANCALAR %42.16

KAZANDERE %3.26

PAPUÇDERE %2.76

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA