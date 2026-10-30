İSKİ İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Ekim 2026! İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin ne durumda olduğunu ortaya koydu. İşte İSKİ'nin 30 Ekim 2026 tarihli güncel verileriyle İstanbul barajlarında son durum ve baraj baraj doluluk oranları.