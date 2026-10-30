İzmir'de Karadeniz esintisi! Hafta sonu kahvaltılarının favori lezzeti: Kokusunu duyan mutfağa koşuyor

Ege'nin incisi İzmir'de cumartesi kahvaltılarına bu kez Karadeniz rüzgarı esiyor! Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden kuymak, sıcak sıcak servis edildiğinde uzayan peyniri ve iştah kabartan kokusuyla kahvaltı sofralarının başköşesine yerleşiyor. Özellikle hafta sonu sevdikleriyle uzun kahvaltılar yapmayı sevenlerin tercih ettiği kuymak, hem doyurucu hem de pratik hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Peki, gerçek kıvamında, bol tereyağlı ve tel tel uzayan kuymak nasıl yapılır? İşte İzmir'deki mutfaklara Karadeniz esintisi taşıyacak kuymak tarifi ve lezzetin sırrı...
KUYMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?
Karadeniz usulü kuymak hazırlamak için az ama doğru malzemeler kullanmak gerekiyor. Lezzetin temelini kaliteli tereyağı, ince çekilmiş mısır unu ve kuymağın karakteristik uzayan yapısını veren peynir oluşturuyor.
Kuymak malzemeleri (2-3 kişilik):
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su
150-200 gram kolot peyniri
İsteğe bağlı olarak çok az tuz
Kuymağın lezzetini belirleyen en önemli unsur peynir seçimi. Geleneksel Karadeniz kuymağında kolot peyniri tercih ediliyor. Kolot peyniri bulunamadığında mıhlamalık peynir veya uygun erime özelliğine sahip telli peynirler de kullanılabiliyor.
KUYMAK NASIL YAPILIR? İŞTE ADIM ADIM KARADENİZ USULÜ TARİF
Öncelikle tereyağı tavaya alınarak kısık ve orta ateş arasında eritilir. Tereyağı köpürmeye başladığında mısır unu ilave edilir. Mısır unu, tereyağıyla birlikte kokusu çıkana ve hafif renk değiştirene kadar kavrulur. Bu aşamada sürekli karıştırmak, unun yanmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.
Ardından su yavaş yavaş ilave edilir. Karışım topaklanmaması için bir yandan karıştırılmaya devam edilir. Mısır unu suyu çekip koyu ve pürüzsüz bir kıvam almaya başladığında sıra peynir eklemeye gelir.
Rendelenmiş veya küçük parçalara ayrılmış kolot peyniri tavaya ilave edilir. Peynir tamamen eriyip karışım uzamaya başladığında kuymak hazır demektir. Üzerinde tereyağının hafifçe toplanması ve peynirin tel tel uzaması, kıvamının tuttuğunu gösteren en önemli işaretler arasında yer alıyor.
Kuymak, bekletilmeden ve sıcakken servis edilmeli. Çünkü soğudukça peynirin uzayan yapısı azalıyor ve lezzetinin en önemli özelliği kaybolabiliyor.
LEZZETLİ KUYMAĞIN PÜF NOKTALARI NELER?
Kuymak yapımında lezzeti belirleyen bazı önemli ayrıntılar bulunuyor. Öncelikle mısır ununun tereyağıyla yeterince kavrulması gerekiyor. Çiğ kalan mısır unu, kuymağın hem kokusunu hem de tadını olumsuz etkileyebiliyor.
Bir diğer önemli nokta ise suyun kontrollü eklenmesi. Suyun bir anda dökülmesi yerine yavaş yavaş ilave edilmesi, pürüzsüz bir kıvam elde edilmesini sağlıyor. Peynirin de çok erken eklenmemesi gerekiyor. Mısır unu pişip kıvam aldıktan sonra peynir ilave edilmesi, kuymağın kendine özgü uzayan yapısını ortaya çıkarıyor.
Tereyağından kısmamak da lezzetin sırları arasında yer alıyor. Ancak ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edilmeli. Yüksek ateş hem tereyağının yanmasına hem de peynirin istenilen kıvamda erimemesine neden olabiliyor.
İzmir'de cumartesi kahvaltılarını farklı bir lezzetle taçlandırmak isteyenler için kuymak, sofralara Karadeniz sıcaklığı taşıyor. Tavadan yükselen tereyağı ve kavrulmuş mısır unu kokusunu duyanların mutfağa koştuğu bu eşsiz lezzet, sıcak ekmekle buluştuğunda kahvaltının yıldızı olmaya aday. Afiyet olsun!