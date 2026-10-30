İzmir'de Karadeniz esintisi! Hafta sonu kahvaltılarının favori lezzeti: Kokusunu duyan mutfağa koşuyor

Bir diğer önemli nokta ise suyun kontrollü eklenmesi. Suyun bir anda dökülmesi yerine yavaş yavaş ilave edilmesi, pürüzsüz bir kıvam elde edilmesini sağlıyor. Peynirin de çok erken eklenmemesi gerekiyor. Mısır unu pişip kıvam aldıktan sonra peynir ilave edilmesi, kuymağın kendine özgü uzayan yapısını ortaya çıkarıyor.

Kuymak yapımında lezzeti belirleyen bazı önemli ayrıntılar bulunuyor. Öncelikle mısır ununun tereyağıyla yeterince kavrulması gerekiyor. Çiğ kalan mısır unu, kuymağın hem kokusunu hem de tadını olumsuz etkileyebiliyor.

Tereyağından kısmamak da lezzetin sırları arasında yer alıyor. Ancak ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edilmeli. Yüksek ateş hem tereyağının yanmasına hem de peynirin istenilen kıvamda erimemesine neden olabiliyor.

İzmir'de cumartesi kahvaltılarını farklı bir lezzetle taçlandırmak isteyenler için kuymak, sofralara Karadeniz sıcaklığı taşıyor. Tavadan yükselen tereyağı ve kavrulmuş mısır unu kokusunu duyanların mutfağa koştuğu bu eşsiz lezzet, sıcak ekmekle buluştuğunda kahvaltının yıldızı olmaya aday. Afiyet olsun!