Kapadokya’yı sarsan facia! Yıkılan peribacasının önceki hali dikkat çekti

Peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının da hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay öncesinde doğal yapısıyla dikkat çeken bölgenin, kaya kütlelerinin koparak düşmesinin ardından değişen görüntüsü havadan kaydedildi.

Havadan kaydedilen görüntüler, Kapadokya'nın milyonlarca yılda oluşan doğal mirasının ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yaşanan olay, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini de gündeme getirdi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.