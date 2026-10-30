KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI 2026 | KPSS Önlisans 50 puanla atama yapılır mı? 2026 KPSS Ön Lisans 50, 60, 70, 80 ve 90 puanla hangi kurumlara atama yapılıyor?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte aldıkları P93 puanıyla atanabilecekleri kadrolara yöneldi. Özellikle 50-60 puan aralığında başarı elde eden adaylar, düşük puanla personel alımı yapan kamu kurumlarını mercek altına aldı. Öte yandan 70, 80 ve 90 puan seviyelerinde tercih edilebilecek kadrolar da araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans puanına göre hangi kurumlar kaç puanla memur alımı yapıyor? İşte 2026 KPSS Ön Lisans atama puanları…
KPSS ÖN LİSANS 50-90 PUAN ARALIĞINDA HANGİ KADROLARA BAŞVURU YAPILABİLİR?
KPSS Ön Lisans P93 puanı 50-59 arasında olan adaylar, en az 50 veya 55 puan şartı arayan kamu kurumlarının sözleşmeli personel ve destek personeli ilanlarını takip edebiliyor. Üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlarda büro personeli, tekniker ve destek personeli gibi kadrolar için başvuru fırsatları bulunabiliyor. Ancak adayların mezuniyet, sertifika, ehliyet ve yaş gibi özel şartları da karşılaması gerekiyor.
70-79 puan aralığındaki adaylar memur, tekniker, büro personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarını değerlendirebilirken 80-89 puan alanlar daha geniş bir tercih alanına sahip olabiliyor. 90 ve üzeri puan alan adaylar ise merkezi yerleştirmelerde puan üstünlüğü açısından avantaj elde edebiliyor. Ancak hiçbir puan aralığı tek başına atanma garantisi sağlamıyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS MERKEZİ ATAMA VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ön lisans düzeyinde 828 kontenjanın tamamı doldu. Yerleştirmelerde en düşük taban puan 64,44542 olarak açıklanırken tekniker kadrolarında puanlar 71,34011 ile 97,54887 arasında değişti. Ancak bu yerleştirmede 2024 KPSS puanları kullanıldığı için sonuçlar, 2026 KPSS Ön Lisans adaylarının yeni puanlarıyla yapılmış bir atamayı göstermiyor.
2026 KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Tercih kılavuzunda ön lisans mezunlarına ayrılan kadrolar, kontenjanlar ve nitelik kodları açıklanacak. Adayların özellikle 3001 nitelik kodu başta olmak üzere mezuniyet programlarına uygun özel koşulları inceleyerek tercihlerini oluşturması gerekiyor.