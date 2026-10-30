KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI 2026 | KPSS Önlisans 50 puanla atama yapılır mı? 2026 KPSS Ön Lisans 50, 60, 70, 80 ve 90 puanla hangi kurumlara atama yapılıyor?

2026 KPSS ÖN LİSANS MERKEZİ ATAMA VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ön lisans düzeyinde 828 kontenjanın tamamı doldu. Yerleştirmelerde en düşük taban puan 64,44542 olarak açıklanırken tekniker kadrolarında puanlar 71,34011 ile 97,54887 arasında değişti. Ancak bu yerleştirmede 2024 KPSS puanları kullanıldığı için sonuçlar, 2026 KPSS Ön Lisans adaylarının yeni puanlarıyla yapılmış bir atamayı göstermiyor.

2026 KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Tercih kılavuzunda ön lisans mezunlarına ayrılan kadrolar, kontenjanlar ve nitelik kodları açıklanacak. Adayların özellikle 3001 nitelik kodu başta olmak üzere mezuniyet programlarına uygun özel koşulları inceleyerek tercihlerini oluşturması gerekiyor.