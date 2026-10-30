  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam LGS TARİHİ BELLİ OLDU! 2027 LGS sınav tarihi

LGS TARİHİ BELLİ OLDU! 2027 LGS sınav tarihi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

LGS TARİHİ BELLİ OLDU! 2027 LGS sınav tarihi

Merkezi sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak. Öğrenciler 8. sınıf konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi de açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA