MİLLİ SARAYLAR 3 PERSONEL ALACAK: KPSS ŞARTI YOK! BAŞVURU İÇİN SON TARİH AÇIKLANDI

Şahsen yapılan müracaatlar ile posta veya kargo yoluyla gönderilen başvuru belgeleri kabul edilmeyecek.

Üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru için aranan şartlar şöyle:

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK?

Milli Saraylar müze görevlisi alımına başvurabilmek için aşağıdaki lisans programlarından mezun olma şartı aranıyor:

-Arkeoloji

-Sanat Tarihi

-Arkeoloji ve Sanat Tarihi

-Klasik Arkeoloji

-Tarih Öncesi Arkeolojisi

-Prehistorya

-Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

-Türk İslam Arkeolojisi

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların ise diplomalarının YÖK tarafından denk kabul edilmesi gerekiyor.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

KPSS puanı aranmayacak olan alımda adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

İlk aşamada adayların iş güvenliği, alet ve malzeme kullanımı ile işin gerektirdiği çalışma temposuna uygunluğu değerlendirilecek. Uygulamalı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Uygulamalı sınavda en yüksek puanı alan 15 aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda ise adayların ifade kabiliyeti, liyakati ve mesleki bilgileri değerlendirilecek. Bu aşamada da başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

Adayların nihai başarı puanı, uygulamalı sınav ve sözlü sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenecek.

Başarı sıralamasında ilk 3'e giren aday, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde Edirne'de görevlendirilmek üzere asıl aday olarak belirlenecek.

Sınav tarihleri, sınav yeri ve sonuç duyuruları Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek