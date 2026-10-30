MİLLİ SARAYLAR 3 PERSONEL ALACAK: KPSS ŞARTI YOK! BAŞVURU İÇİN SON TARİH AÇIKLANDI

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen binlerce kişi yeni personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle KPSS puanı olmadan kamuya girmenin yollarını araştıran adaylar için dikkat çeken bir ilan geldi. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Başvuruların internet üzerinden alınmaya başladığı ilanda, adayları birbirinden farklı sınav aşamaları bekliyor. Üstelik başvuru yapabilmek için belirli lisans programlarından mezun olma şartı bulunuyor. İşte Milli Saraylar KPSS'siz müze görevlisi alımına ilişkin tüm ayrıntılar...
MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI 2026: KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Edirne'de görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli müze görevlisi (kazı görevlisi) alımı gerçekleştirecek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımda KPSS puanı şartı aranmayacak. Adayların değerlendirilmesi uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Saraylar müze görevlisi alımı için başvurular 28 Ekim 2026 tarihinde başladı.
Adayların başvurularını 8 Kasım 2026 günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
MİLLİ SARAYLAR KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Saraylar personel alımı başvuruları yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'na giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuru adresi: Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu
Şahsen yapılan müracaatlar ile posta veya kargo yoluyla gönderilen başvuru belgeleri kabul edilmeyecek.
MİLLİ SARAYLAR MÜZE GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KPSS'siz personel alımı ilanına başvuracak adayların belirli yaş, eğitim ve genel kamu personeli şartlarını taşıması gerekiyor.
Başvuru için aranan şartlar şöyle:
18 yaşını tamamlamış olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşımak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK?
Milli Saraylar müze görevlisi alımına başvurabilmek için aşağıdaki lisans programlarından mezun olma şartı aranıyor:
-Arkeoloji
-Sanat Tarihi
-Arkeoloji ve Sanat Tarihi
-Klasik Arkeoloji
-Tarih Öncesi Arkeolojisi
-Prehistorya
-Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
-Türk İslam Arkeolojisi
-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların ise diplomalarının YÖK tarafından denk kabul edilmesi gerekiyor.
MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?
KPSS puanı aranmayacak olan alımda adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak.
İlk aşamada adayların iş güvenliği, alet ve malzeme kullanımı ile işin gerektirdiği çalışma temposuna uygunluğu değerlendirilecek. Uygulamalı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Uygulamalı sınavda en yüksek puanı alan 15 aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda ise adayların ifade kabiliyeti, liyakati ve mesleki bilgileri değerlendirilecek. Bu aşamada da başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek.
MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?
Adayların nihai başarı puanı, uygulamalı sınav ve sözlü sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenecek.
Başarı sıralamasında ilk 3'e giren aday, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde Edirne'de görevlendirilmek üzere asıl aday olarak belirlenecek.
Sınav tarihleri, sınav yeri ve sonuç duyuruları Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek