Haberler Yaşam Mutfakların baş tacı! Baharat olduğuna inanamayacaksınız: Mutfakta kullandığımız o ürünün doğadaki hali şaşırttı Mutfakların baş tacı! Baharat olduğuna inanamayacaksınız: Mutfakta kullandığımız o ürünün doğadaki hali şaşırttı Mutfakların vazgeçilmez baharatı karabiberin doğadaki hali görenleri şaşırtıyor. Yeşil meyve salkımları şeklinde yetişen karabiber, hasat ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda kullandığımız siyah tanelere dönüşüyor. Peki, karabiber doğada nasıl yetişiyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri olan karabiber, yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra doğadaki görünümüyle de dikkat çekiyor. Peki, sofralarda öğüterek kullandığımız karabiber nasıl yetişiyor, bitkiden sofraya gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? İşte karabiberin doğadaki şaşırtıcı yolculuğu...

KARABİBER DOĞADA NASIL YETİŞİYOR? Yemeklerde sıkça kullanılan karabiber, aslında karabiber bitkisinin meyvelerinden elde ediliyor. Tropikal iklimlerde yetişen ve tırmanıcı bir bitki olan karabiber, salkımlar halinde küçük yuvarlak meyveler veriyor. İlk oluştuğunda yeşil renkte olan bu meyveler, olgunlaşma sürecinde renk değiştiriyor. Hasat edildikten sonra kurutulan meyveler, bugün mutfaklarda kullandığımız siyah ve buruşuk karabiber tanelerine dönüşüyor.