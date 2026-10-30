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Haberler Yaşam Okul önünde silahlı tartışma: Bekçi veliyi ayağından vurdu

Okul önünde silahlı tartışma: Bekçi veliyi ayağından vurdu

Son dakika: İstanbul Avcılar'da okul önünde yaşanan trafik tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Bir bekçinin silahla ateş etmesi sonucu ayağından vurulan veli hastaneye kaldırılırken, yaralı velinin de bekçiye saldırdığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Avcılar'da okul önünde çıkan trafik tartışmasında silahlar konuştu. Bekçinin ateş açması sonucu ayağından yaralanan veli hastaneye kaldırılırken, olay sırasında velinin de bekçiye saldırdığı belirtildi.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEKÇİYE SALDIRILDI, ATEŞ ETTİ

Olay sonrası okul önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar. O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş. Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" dedi.

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