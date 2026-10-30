ÖSYM'DEN HAFTA SONU 4 SINAV: İzmir'de de binlerce aday ter dökecek: ÖSYM DUS, KPSS-DHBT sınavları ne zaman, saat kaçta?

KPSS-DHBT'YE 147 BİN 844 ADAY KATILACAK

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Toplam 147 bin 844 adayın katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak. Adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. KPSS-DHBT sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dört sınavda toplam 20 bin 111 kişinin görev yapacağını, sınav güvenliği için 1951 emniyet personelinin görevlendirileceğini bildirdi. Ersoy ayrıca 580 engelli aday için gerekli tedbirlerin alındığını ve şehit yakınları ile gazilerin eş ve çocuklarından 600 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu açıkladı.