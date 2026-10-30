ÖSYM'DEN HAFTA SONU 4 SINAV: İzmir'de de binlerce aday ter dökecek: ÖSYM DUS, KPSS-DHBT sınavları ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde dört önemli sınav gerçekleştirecek. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS), STS Diş Hekimliği ve KPSS-DHBT sınavlarına katılacak binlerce adayın sınav heyecanı hafta sonu yaşanacak.
İZMİR'DE DE BİNLERCE ADAY TER DÖKECEK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde dört önemli sınav gerçekleştirecek. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, DUS, STS Diş Hekimliği ve KPSS-DHBT kapsamında binlerce aday sınav heyecanı yaşayacak. Sınavların bir bölümü İzmir'de de düzenlenecek.
SAYIŞTAY ELEME SINAVI İZMİR'DE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
2026-Sayıştay Eleme Sınavı, 31 Ekim Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak sınavda 4 bin 306 aday ter dökecek. Toplam 40 salonun kullanılacağı sınavda adaylara 140 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak.
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVLARI İZMİR'DE DE DÜZENLENECEK
1 Kasım Pazar günü yapılacak 2026-DUS 2. Dönem sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak. DUS kapsamında 11 bin 835 aday sınava katılacak. STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı ise yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek ve 639 adayın katılımıyla yapılacak. Her iki sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre tanınacak.
KPSS-DHBT'YE 147 BİN 844 ADAY KATILACAK
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Toplam 147 bin 844 adayın katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak. Adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. KPSS-DHBT sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dört sınavda toplam 20 bin 111 kişinin görev yapacağını, sınav güvenliği için 1951 emniyet personelinin görevlendirileceğini bildirdi. Ersoy ayrıca 580 engelli aday için gerekli tedbirlerin alındığını ve şehit yakınları ile gazilerin eş ve çocuklarından 600 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu açıkladı.