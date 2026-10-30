Siyonist katil Netanyahu hükümeti kuramıyor

İsrail'de seçimler Siyonist katil Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloğunu çoğunluğun altında bıraksa da hükümet değişikliğinin yolunu henüz açmadı. Oy sayımının ardından ortaya çıkan geçici dağılım, Netanyahu bloğunu 53 sandalyede bırakırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefeti 48, Arap partilerini 19 sandalye düzeyine taşıdı. Kesin sonuçlar beklenirken Netanyahu'nun önündeki temel sorun açık: Mevcut ortaklarıyla hükümet çoğunluğu oluşturamıyor.

KOALİSYON ZOR

Netanyahu karşıtı partilerin toplamı 67 sandalyeye ulaşsa da bu sayı, üzerinde anlaşılmış bir koalisyon anlamına gelmiyor. İktidarın geleceğini, seçim öncesinde verilen sözlerden hangilerinin pazarlık masasında değişeceği belirleyecek. Eisenkot ve diğer muhalefet liderleri Netanyahu yönetimini sona erdirmek istiyor. Fakat bu hedefe ulaşabilecek en belirgin parlamento yolu, Arap partileriyle işbirliğinden geçiyor. Muhalefetin bazı unsurlarının bu desteğe karşı çıkması, kendi hükümet kurma imkânlarını da daraltıyor. Netanyahu ile Eisenkot'un geniş tabanlı bir hükümette buluşması ihtimali de var. Başbakanlığın belirli dönemler için paylaşılması, kilitlenmeyi aşmak üzere gündeme gelebilecek formüller arasında. Böyle bir ortaklık, Netanyahu'ya iktidarda kalma imkânı sağlayabilir. Netanyahu'nun seçenekleri mevcut ittifakıyla sınırlı değil. Muhalefetten bir veya birkaç partiyi yanına çekmeye çalışması da mümkün. Ancak 53 sandalyelik geçici tablo, birkaç milletvekilinin desteğinin tek başına yetmeyebileceğini gösteriyor. Yeni hükümet göreve başlayıncaya kadar mevcut yönetimin görevini sürdürmesi, Netanyahu'nun elindeki en önemli avantaj. Görüşmeler uzadıkça başbakanlık koltuğunu koruyabilecek; hiçbir hükümet formülü sonuç vermezse yeniden seçim gündeme gelebilecek. Sandık Netanyahu'ya mevcut ortaklarıyla devam edebileceği bir çoğunluk vermedi. Şimdi onun siyasi geleceği kadar, rakiplerinin birlikte hükümet kurma becerisi de sınanıyor.