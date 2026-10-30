YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI? 30 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kazanan isim kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Ekim 2026 Cuma günü büyük final heyecanı yaşandı. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyerek rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan beş yarışmacı, 200 bin TL'lik ödül için son kez karşı karşıya geldi. Haftanın finalinde kazanan isim ve yarışmacıların topladığı puanlar ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Yemekteyiz 30 Ekim 2026 final sonuçları...
30 EKİM 2026 YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26-30 Ekim 2026 haftasının birincisi henüz belli olmadı.
Beş yarışmacının hafta boyunca sergilediği performansın ardından, rakiplerin verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi netleşecek.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI (26-30 EKİM)
1. Gün: Ayşe Hanım
2. Gün: Önder Bey
3. Gün: Büşra Hanım
4. Gün: Ceylan Hanım
5. Gün: Yüce Bey
GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de geçtiğimiz haftanın birincisi İlhan oldu.
Haftanın kazanan ismi açıklandığında haberimiz güncellenecek.