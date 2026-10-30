YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI? 30 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kazanan isim kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Ekim 2026 Cuma günü büyük final heyecanı yaşandı. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyerek rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan beş yarışmacı, 200 bin TL'lik ödül için son kez karşı karşıya geldi. Haftanın finalinde kazanan isim ve yarışmacıların topladığı puanlar ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Yemekteyiz 30 Ekim 2026 final sonuçları...