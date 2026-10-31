A101 AKTÜEL 5 KASIM KATALOĞU | ALDIN ALDIN: BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? 5 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101'in 5 Kasım Perşembe aktüel kataloğunda buharlı kırışık gidericiden halı yıkama makinesine, çaydanlıktan yemek takımına ve desenli halıya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.