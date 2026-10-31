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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL 5 KASIM KATALOĞU | ALDIN ALDIN: BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? 5 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 AKTÜEL 5 KASIM KATALOĞU | ALDIN ALDIN: BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? 5 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101’in 5 Kasım Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan ev tekstiline, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok kategoride dikkat çeken indirim ve fırsatlar tüketicileri bekliyor. İşte 5 Kasım A101 aktüel kataloğu…

SABAH

Giriş Tarihi:

A101'in 5 Kasım Perşembe aktüel kataloğunda buharlı kırışık gidericiden halı yıkama makinesine, çaydanlıktan yemek takımına ve desenli halıya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ev ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken fırsatların yer aldığı katalog, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte 5 Kasım A101 aktüel kataloğu…

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Bulaşık makinesi 15.999 TL

Mekanik silindirik termosifon 65 L 9.299 TL

8 kg çamaşır makinesi 22.999 TL

Çamaşır makinesi 16.999 TL

Gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 9.499 TL

65 inç 4K TV 29.999 TL

32 inç uydu alıcılı TV 6.999 TL

65 inç 4K TV 30.999 TL

Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL

Duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL

Ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL

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