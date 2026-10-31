A101 AKTÜEL 5 KASIM KATALOĞU | ALDIN ALDIN: BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? 5 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101'in 5 Kasım Perşembe aktüel kataloğunda buharlı kırışık gidericiden halı yıkama makinesine, çaydanlıktan yemek takımına ve desenli halıya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ev ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken fırsatların yer aldığı katalog, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte 5 Kasım A101 aktüel kataloğu…
5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU
Bulaşık makinesi 15.999 TL
Mekanik silindirik termosifon 65 L 9.299 TL
8 kg çamaşır makinesi 22.999 TL
Çamaşır makinesi 16.999 TL
Gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 9.499 TL
65 inç 4K TV 29.999 TL
32 inç uydu alıcılı TV 6.999 TL
65 inç 4K TV 30.999 TL
Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL
Duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL
Ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL