Çocuklara aşı kalkanı

Aşılar, çocukları pek çok hastalığa karşı koruyan en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi sayesinde çocuklar pek çok hastalığa karşı güvence altına alınıyor. Çocukları hastalıklara karşı korumanın en etkili ve bilimsel yolu aşılar... Bu nedenle özellikle bağışıklık sisteminin gelişim aşamasında olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde, aşılar hayati önem taşıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda çocuklar düzenli olarak aşılanıyor. Böylece hem çocukların sağlığı korunuyor hem de bulaşıcı hastalıklara karşı toplum genelinde güçlü bir koruma sağlanıyor.

TARİHE KARIŞTI

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunduğu aşılar sayesinde, bir zamanlar büyük ölümlere yol açan birçok hastalık tarihe karıştı. Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, "Tıbbın en büyük başarısı dünyada milyonlarca çocuğun ölümünü engelleyen aşılar" tespiti yaparak şöyle devam ediyor: "Her 60 saniyede 6 çocuğun ölümünü engelleyen başka bir şey yok aşılardan başka... Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon çocuğun ölümü engelleniyor. Aşı sadece hastalıkları değil, salgınları da engelliyor." Çocuklara hangi aşıların yapıldığına ilişkin konuşan Prof. Dr. Arıca, "Bir bebeğin ilk aşısı anne sütü... Fiziksel anlamda ilk aşı ise doğar doğmaz yapılan hepatit B... Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine göre aile hekimi ve çocuk hekiminin önerisiyle aylık takiplerle aşılama sürdürülüyor" dedi. Bu 13 aşının büyük çoğunluğunun 0-4 yaş aralığında uygulandığını belirten Prof. Dr. Arıca, "Okul öncesi dönemde, hatta ilk 2 yaşta çoğu aşıyı tamamlamış oluyoruz. Ama bazı aşıların 'rapel' dediğimiz hatırlatma dozlarını okul öncesi yapmaktayız" diyor.

HANGİ HASTALIKLARA AŞILAMA YAPILIYOR?