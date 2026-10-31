Dünya Türk çayını demliyor! İşte dünyanın en iyi çayları...

KARADENİZ'DE LİDER RİZE Türkiye'nin önemli çay üretim merkezlerinden Rize, ihracatta da önemli bir paya sahip oldu. Kentten 2026 yılının ilk 9 ayında 25 ülkeye toplam bin 820 ton çay gönderildi. Rize'nin çay ihracatından elde ettiği gelir 9 milyon 205 bin 793 dolara ulaşırken kent, Türkiye'nin toplam çay ihracatının değer bazında yaklaşık yüzde 37'sini karşıladı. Rize'den en fazla çay ihraç edilen ülke Belçika oldu. Sektör temsilcileri, yıl sonunda hem ihracat miktarını hem de döviz gelirini artırmak için yurt dışında yürütülen çalışmalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Türkiye, Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından dünyanın en büyük beş çay üreticisi arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÇAYLARI

Dünyanın en iyi çayı tek bir bölgeye ait olmasa da kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan başlıca çay üretim merkezleri arasında Hindistan (Darjeeling ve Assam), Sri Lanka (Seylan), Çin (Yunnan) ve Türkiye (Rize) yer alıyor.

HİNDİSTAN - Darjeeling: Himalayaların eteklerinde, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yetişir. "Çayların kraliçesi" olarak bilinen Darjeeling, zarif aroması ve hoş kokusuyla öne çıkar.

HİNDİSTAN - Assam: Brahmaputra Vadisi'nde yetiştirilen Assam çayı, koyu rengi, sert içimi ve kendine has dolgun lezzetiyle tanınır.

SRİ Lanka - Seylan: Kandy, Nuwara Eliya ve Uva gibi yüksek rakımlı bölgelerde yetişir. Bakır kırmızısı rengi ve dengeli aromasıyla ünlüdür.

ÇİN - Yunnan: Çayın köklü üretim merkezlerinden biri olan Yunnan, kaliteli siyah ve oolong çaylarıyla bilinir. Yüksek rakımlarda yetişen çayları, zengin aromalarıyla dikkat çeker.

TÜRKİYE - Karadeniz: Özellikle Rize ve çevresinde yetiştirilen Türk çayı, kendine özgü aromasıyla öne çıkar. Yoğun demli siyah çay kültürünün önemli merkezlerinden biridir.